Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag höher

Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken. T-Mobile US anscheinend in Gesprächen mit Tillman über US-Glasfasernetz. Gebremstes Umsatzwachstum bei H&M. Sandoz-Chef will Investoren mit Biosimilars überzeugen. Lenzing mit Gewinnwarnung für 2023. UBS-Chef Ermotti will bis mindestens Ende 2026 im Amt bleiben. Disney weist Bericht über ABC-Verkauf zurück - Keine Entscheidung. Adobe prognostiziert dank KI Quartalsgewinn über Erwartungen.