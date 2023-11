Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 10,91 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 10,91 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 9.518.429 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 13,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 7,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,66 EUR an.

Am 25.10.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 7.100,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

