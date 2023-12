Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 12,13 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 12,13 EUR. Bei 12,30 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.396.384 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Gewinne von 1,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,50 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,72 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.100,00 EUR gegenüber 6.918,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

