Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,04 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,30 EUR. Bei 11,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 12.572.180 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,64 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,72 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.10.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.100,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.918,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

