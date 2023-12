Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag stärker

15.12.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 12,06 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 12,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.758.467 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 2,54 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,10 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,72 EUR angegeben. Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.100,00 EUR im Vergleich zu 6.918,00 EUR im Vorjahresquartal. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie Wells Fargo, Morgan Stanley, Citi & Co.: US-Behörden stellen offenbar Bilanzierung von Klimarisiken durch Banken auf den Prüfstand XETRA-Handel So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell Mittwochshandel in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag fester

