Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 11,79 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 11,79 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,58 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.515.119 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 12,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 7,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 32,64 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.100,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.918,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,01 EUR je Aktie belaufen.

