Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 11,81 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 11,81 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.858.559 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 12,85 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 8,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,74 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.100,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.918,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

