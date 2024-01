Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 11,74 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 11,74 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 757.178 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 9,51 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,31 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,84 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,01 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Börse Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

Commerzbank-, ABN Amro- und Deutsche Bank-Aktie uneins: Übernahmespekulationen bewegen Banken-Papiere