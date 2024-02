Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 12,19 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 12,19 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.662.528 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,80 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,69 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.315,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

