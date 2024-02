Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,16 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,16 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 12,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 500.231 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 5,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,451 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,69 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

