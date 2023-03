Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 9,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.628.982 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 33,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.315,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 präsentieren. Am 25.04.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

