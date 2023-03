Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag gefragt

Um 09:07 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 10,01 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,18 EUR zu. Bei 10,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.437.723 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 6.315,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

