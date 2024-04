Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 14,46 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 14,46 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,35 EUR nach. Bei 14,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.996.741 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 4,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,656 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 15,29 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.684,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

