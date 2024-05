Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Donnerstagmittag

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 15,84 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 15,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,75 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.919.646 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,44 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 77,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 25.04.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

