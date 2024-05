Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag in Grün

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 16,07 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 16,07 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 16,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 249.656 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. 5,85 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,61 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,92 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.04.2024. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

