Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittag

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 9,42 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 9,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.340.812 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 31,22 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,36 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.680,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,80 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

