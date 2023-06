Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Freitagvormittag

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 9,42 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 9,42 EUR. Bei 9,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.269.380 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.680,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

