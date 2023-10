Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 10,07 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 10,07 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,08 EUR. Bei 9,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 417.495 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 18,52 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,95 EUR am 24.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,12 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

