Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 12,04 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,06 EUR. Bei 11,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.583.244 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 66,06 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,15 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.918,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Banken-Aktien weiter gefragt: Commerzbank-Aktie steigt zeitweise auf höchsten Stand seit 2018

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com