Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 11,71 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 11,71 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 11,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.530.233 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 32,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,74 EUR.

Am 25.10.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight

Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus