Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 11,62 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 11,62 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,65 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 313.672 Aktien.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 31,64 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,74 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

