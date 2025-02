Deutsche Bank im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Montagmittag positiv

17.02.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 19,63 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 19,63 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 19,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.527.725 Deutsche Bank-Aktien. Am 17.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,33 Prozent. Am 20.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,679 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie an. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 30.01.2025. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,65 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,22 Mrd. EUR. Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,80 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert letztendlich Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt letztendlich zu

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com