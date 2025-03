Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Montagmittag

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 21,96 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 21,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 21,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.847.424 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 23,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,12 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,05 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,65 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,21 Prozent auf 14,60 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

