Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 21,84 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 21,84 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,76 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 554.795 Deutsche Bank-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 23,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 77,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,679 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,05 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,65 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,60 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

