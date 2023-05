Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Vormittag

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 9,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,52 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 462.738 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 30,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 7.680,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

