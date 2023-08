Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 9,90 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.011.471 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,65 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.650,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,98 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

