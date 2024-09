Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 14,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 14,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 14,98 EUR. Bei 14,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.015.660 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,70 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,663 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,45 EUR an.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie verliert: Deutsche Bank will wohl UniCredit-Deal mit Commerzbank erschweren

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge