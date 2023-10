Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 10,06 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 10,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 10,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,10 EUR. Bisher wurden heute 3.167.783 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 18,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,66 EUR.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.409,00 EUR – ein Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.650,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,99 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen