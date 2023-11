Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 11,14 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 11,14 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,93 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.208.265 Stück gehandelt.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,99 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,67 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 7.100,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

