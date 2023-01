Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 11,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,90 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 173.540 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 64,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,15 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.918,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com