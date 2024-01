Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit positiven Vorzeichen

Deutsche Bank im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,90 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,90 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 11,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.088.935 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 12,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 7,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,26 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,74 EUR aus.

Am 25.10.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

So hat sich der NASDAQ-Wert Arm-Aktie seit dem IPO entwickelt - und so könnte es 2024 weitergehen

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge

DAX aktuell: DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus