Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag fester

Deutsche Bank im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 19,79 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 19,79 EUR. Bei 19,85 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 19,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.986.944 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 19,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,679 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,22 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester