Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 13,49 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 13,49 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,38 EUR nach. Bei 13,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.400.411 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 13,79 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,11 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,69 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 01.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.684,00 EUR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

