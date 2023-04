Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 9,99 EUR nach oben. Bei 9,99 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.917.375 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,20 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,47 EUR.

Am 02.02.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Gewinnmitnahmen bei Aktien der Commerzbank und Deutsche Bank

Deutsche Bank-Aktie und Commerzbank-Aktie gesucht: Europäische Bankenwerte profitieren von US-Bankenbilanzen

Bayer-Aktie mit Gewinnen: Stimmrechtsberater unterstützen Wiederwahl von Bayer-Aufsichtsratschef Winkeljohann

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com