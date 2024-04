Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,69 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Bei 14,73 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.734.002 Stück.

Bei 15,06 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,52 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 8,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,39 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 15,29 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie fester: Bei der Deutsche-Bank-Tochter Postbank drohen unbefristete Streiks

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün

Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen