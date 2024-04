Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 14,67 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 14,67 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,73 EUR zu. Bei 14,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.688 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 15,06 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 2,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 64,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,656 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,29 EUR an.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 6.684,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Bank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,14 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

