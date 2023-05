Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Donnerstagmittag

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,72 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 9,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.643.760 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,19 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.680,00 EUR – ein Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 7.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

