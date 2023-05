Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,58 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 9,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478.707 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 29,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 32,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 27.04.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.680,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.328,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dreht ins Plus: Lob für Sewing bei Hauptversammlung - Fondsmanagerin kritisiert Abhängigkeit von Investmentbanking

AR-Chef der Deutschen Bank äußert Besorgnis wegen makroökonomischem Umfeld

Deutsche Bank-Aktie etwas tiefer: Deutsche Bank-Chef optimistisch bei Zielen für 2025

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com