Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Montagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,27 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 10,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,30 EUR. Bei 10,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.592 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 41,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,65 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 26.07.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.650,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

