Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 9,95 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 9,95 EUR. Bei 9,78 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.434.834 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Gewinne von 24,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 25,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,33 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.409,00 EUR im Vergleich zu 6.650,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,99 EUR je Aktie belaufen.

