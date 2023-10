Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag tiefer

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,02 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 10,02 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,02 EUR ab. Bei 10,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 378.328 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,66 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 26.07.2023 vor. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.409,00 EUR – ein Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.650,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

