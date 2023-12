Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 11,88 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,88 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,87 EUR. Mit einem Wert von 12,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 535.333 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,06 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 7,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,72 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.100,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.918,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

