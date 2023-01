Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,87 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 11,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.242.033 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 03.10.2022. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 63,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,15 EUR.

Am 26.10.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6.918,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

