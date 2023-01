Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Donnerstagnachmittag ab

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 11,82 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,63 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,83 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.375.269 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 19,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 63,08 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,15 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Am 01.02.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

