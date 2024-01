Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 12,00 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,00 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 12,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224.576 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,85 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 6,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,78 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,74 EUR an.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

