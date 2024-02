Aktienentwicklung

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Montagnachmittag

19.02.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,01 EUR.

Werbung

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 12,01 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.542.795 Deutsche Bank-Aktien. Bei 12,92 EUR markierte der Titel am 05.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 7,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 33,82 Prozent sinken. Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,69 EUR. Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.684,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.315,00 EUR umsetzen können. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com