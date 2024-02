Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,01 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 141.509 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2024 markierte das Papier bei 12,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,56 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

