Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 19,61 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 19,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 19,58 EUR. Bei 20,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.734.274 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,18 EUR an. Gewinne von 2,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 präsentieren. Am 29.04.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Novo Nordisk-Aktie auf Jahressicht klar im Minus - sollten Anleger jetzt einsteigen?