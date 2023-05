Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag gefragt

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 6.475.842 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 20,22 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 26,50 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7.680,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Anscheinend Vergleich wegen Epstein-Geschäften

Deutsche Bank-Aktie dreht ins Plus: Lob für Sewing bei Hauptversammlung - Fondsmanagerin kritisiert Abhängigkeit von Investmentbanking

AR-Chef der Deutschen Bank äußert Besorgnis wegen makroökonomischem Umfeld

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com