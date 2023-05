Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 9,77 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 9,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,77 EUR. Zuletzt wechselten 251.937 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 25,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 7.680,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

